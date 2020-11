Einen kompletten Schnitt gab es bei den in der Vorsaison stark abstiegsbedrohten Eispiraten Crimmitschau . Mario Richer beerbte Trainer Daniel Naud , der nun in Bietigheim hinter der Bande steht. Crimmitschau blieb seiner Linie treu. Der 55-jährige Richer ist der fünfte kanadische Chefcoach in Folge und feiert Freitag (20 Uhr) zuhause gegen Landshut sein Pflichtspieldebüt.

Dabei ist er guten Mutes. Drei von vier Ausländerpositionen wurden neu besetzt, nur Carl Hudson ist weiter dabei. Dafür hält der Eishockey-Lehrer große Stücke auf seinen neuen Verteidiger Kelly Summers, der mit den Gardemaßen von 1,85 Meter Größe und 89 Kilo die Gegner brechen soll. Richer schwärmt: "Er spielt hartes Eishockey, wird wichtig für unser Über- und Unterzahlspiel werden." Hervorzuheben gilt auch Bully-Experte Scott Timmins. So überraschte Crimmitschau in der Vorbereitung beim Nord-Ost-Pokal, gewann das Turnier recht locker vor den Füchsen und Eislöwen. "Oft haben wir uns nach Rückständen zurückgekämpft - ein gutes Zeichen für die Zukunft. Das ist die Art Mannschaft, die wir auch in der Saison sein wollen", betont Richer, der mit dem Ziel Playoffs im Vergleich zum Vorjahr einen echten Sprung schaffen soll. In Ex-Eislöwen-Stürmer Petr Pohl hat er dabei einen super Individualisten erhalten, der in Dresden und anderswo als schwieriger Charakter allerdings selten in die Teamchemie passte.