Die Sachsen waren am Dienstag in die Domstadt gereist, um im Landgericht die Nicht-Zulassung der Eislöwen am Lizenzierungsverfahren bei einem möglichen Auftstieg zu verhandeln. Die DEL hatte den Dresdnern vorgeworfen, dass die nötigen Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht wurden. Die Eislöwen haben indes darauf bestanden, dass der Antrag formfrei sei, deshalb keine zwingende Schriftform erfordert und alle Unterlagen ohnehin fristgerecht eingereicht wurden. Nach einer zweistündigen Verhandlung entschieden die Richter nun zu Ungunsten der Elbestädter.

Maik Walsdorf (Geschäftsführer Dresdner Eislöwen) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Entsprechend enttäuscht kommentiert Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf die Entscheidung in einer Vereinsmitteilung: "Die Gefühlslage nach dem gesprochenen Urteil war und ist natürlich ernüchternd, zumal wir im Verlauf der Verhandlung ein gutes Gefühl vermittelt bekamen. Dass die Stimmung nach dem von der DEL abgelehnten Vergleichsangebot so kippte, ist enttäuschend. Am Ende liegt es in meiner Verantwortung, dass alle nötigen Papiere und Anträge rechtzeitig im Ligabüro eintreffen. Dass dies nicht der Fall war, dafür entschuldige ich mich bei unseren Gesellschaftern und trage die Konsequenzen."