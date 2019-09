Oliver Granz traf zum 2:0 Bildrechte: IMAGO

Die Lausitzer Füchse haben am Sonntagabend die Bayreuth Tigers mit 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) bezwungen und den zweiten Saisonsieg gefeiert.



Im ersten traf nur Tomas Andres für die Weißwasseraner (10.). Oliver Granz (26.) und Mike Hammond (27.) erhöhten im zweiten Durchgang per Doppelschlag. Michal Bartosch (40.) konnte kurz vor dem Drittelende verkürzen. Im dritten Abschnitt traf Simon Karlsson zum 2:3 (46.), Jordan George sorgte dann wieder für den alten Vorsprung (56.). Juuso Rajala verkürzte noch für Bayreuth (47.), Daniel Schwamberger machte alles klar (60.). In der Tabelle rücken die Lausitzer mit nun acht Punkten auf den achten Platz vor.