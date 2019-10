Die Eispiraten Crimmitschau haben bei den Bayreuth Tigers einen 5:4-Auswärtssieg gefeiert. Bereits nach fünf Minuten jubelten die Sachsen erstmals, als Fyten per Volleyschuss zum 0:1 traf. Doch Kronawitter brachte Bayreuth zurück ins Spiel (15.). Im zweiten Drittel sorgten erneut Fyten (Überzahl/33.) und Talbot (39.) für eine 3:1-Führung für die Gäste. Im Schlussdrittel überschlugen sich die Ereignisse. Per Doppelschlag glich Bayreuth nach 53 Minuten aus. Walsh und Wideman antworten für Crimmitschau (56./58.). Richters 4:5 kam zu spät.

Die Lausitzer Füchse haben gegen Landshut eine 4:5-Niederlage nach Verlängerung einstecken müssen. Weißwasser ging nach acht Minuten durch Murphy in Front. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen durch Pompei aus (17.). Gollenbeck drehte die Partie (31.). Im Schlussabschnitt traf George für die Füchse zum Ausgleich (46.), ehe Landshut durch Jirik erneut in Führung ging. Ein Treffer ins leere Tor zum 2:4 durch Meesing schien die Partie entschieden zu haben. Doch Murphy und Hammond gelang in der Schlussminute noch das 4:4. In der Overtime traf Ehl zum 4:5 (61.).