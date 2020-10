Eishockey | "So geht sächsisch.-Cup" München gewinnt Vorbereitungsturnier in Dresden

Der EHC Red Bull München hat sich beim "So geht sächsisch."-Cup in Dresden durchgesetzt. Der große Favorit aus der DEL schlug im Finale die gastgebenden Eislöwen mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Am Abend treten die Lausitzer Füchse im Spiel um Platz drei an.