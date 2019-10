Was für ein Spektakel in Weißwasser: In einer vorgezogene Begegnung vom 35. Spieltag standen sich am Mittwochabend die Lausitzer Füchse und die Dresdner Eislöwen gegenüber. Nach der Schlusssirene lagen sich die Gäste-Spieler in den Armen und feierten einen 6:5-Auswärtssieg.

Bildrechte: imago images/Eibner