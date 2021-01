In Dresden fand ein kurioses Kellerduell Letzter gegen Vorletzter statt: Denn die Gäste haben fünf Partien weniger als Dresden und kamen mit vier Siegen in Folge. Die Sachsen wollten von Beginn an hellwach sein und gingen auch tatsächlich durch Ranta (8.) in Führung. Dann kamen die Falken, Götz (25.) und Gervais (27.) trafen. Knackstedt glich schnell aus (29.), Trupp sorgte für die erneute Führung der Gastgeber (38.). Nur 146 Sekunden später (40.) erhöhte Filin. Das war dann auch schon der Endstand.