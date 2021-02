Die Dresdner Eislöwen sind im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars am Donnerstagabend leer ausgegangen. Die Mannschaft von Chefcoach Andreas Brockmann musste sich den Gästen mit 2:5 geschlagen gegen. Schon im ersten Drittel gerieten die Sachsen mit 0:2 ins Hintertreffen, ehe Filin (22.) und Huard im Powerplay (32.) für den Ausgleich sorgten. Dann nutzen die Gäste einen Patzer in der Eislöwen-Abwehr und gingen erneut in Führung. Im dritten Drittel gab es die die kalte Dusche für Dresden in Unterzahl. Die Sachsen konnte ihr Powerplay hingegen nicht mehr nutzen. Endstand 2:5.