Dafür war es vor allem wichtig, die Null hinten so lange wie möglich zu halten. Goalie Leon Hungerecker trug im ersten Drittel mit einigen Saves entscheidend zum 0:0 nach den ersten 20 Minuten bei. Das Chancenplus lag im ersten Abschnitt deutlich bei den Huskies und die Füchse mussten sich in der Folge vor allem im Spiel nach vorne deutlich steigern, wenn sie die Punkte in der eigenen Halle behalten wollten.