Auch im zweiten Drittel waren die Füchse aktiver, hatten aber Glück, dass die Gäste mit drei Pfosten -bzw. Lattentreffern nicht ausgleichen konnten. Weißwasser nutzte seine Chancen dagegen deutlich konsequenter. Nachdem er bereits selbst genetzt hatte, holte sich Valentin auch noch einen Scorerpunkt in Sachen Assist. In der 32. Minute legte er den Ball auf Peter Quenneville, der es seinem Mitspieler gleich tat und in Überzahl die Führung auf 2:0 ausbaute.