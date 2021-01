Dabei ging Weißwasser nach vier teils starken Liga-Auftritten selbstbewusst in dieses Spiel. Doch schon in der vierten Minute brachte Peter Spornberger die Hausherren in Führung. Diese wuchs im Mitteldrittel auf 5:0 an. Cam Spiro (21.), Cedric Schiemenz (31.), Nikolas Linsenmaier (32.) und Gregory Saakyan (37.) sorgten für die Entscheidung. Scott Allen machte in der 47. Minute das halbe Dutzend Tore für die entfesselt aufspielenden Freiburger voll. Den Ehrentreffer der Füchse erzielte Kale Kerbashian in einer Überzahl-Situation (52.). Kurios: Das Torschuss-Verhältnis sprach am Ende mit 36:31 für den Tabellen-Achten aus Weißwasser.