Nach dem Derbysieg vom Freitag (10. Januar 2025) gegen die Lausitzer Füchse haben die Dresdner Eislöwen am Sonntag auch das zweite DEL2-Spiel an diesem Wochenende gewonnen. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag (12. Januar 2025) in Bad Nauheim mit 3:2 nach Penaltyschießen durch (0:1/0:0/2:1/1:0).