Den Aufwind konnten die Sachsen jedoch nicht mit in die Schlussphase nehmen. John Lammers egalisierte zunächst die Führung, ehe Daniel Oppolzer sieben Minuten vor Schluss den Siegtreffer für Kaufbeuren erzielte. Die Eispiraten schafften es hingegen erneut nicht aus mehrmaligen Überzahlsituationen Profit zu schlagen. In der Tabelle rangiert das Team von Mario Richer weiter im Tabellenmittelfeld auf Rang sieben. Am Freitag steht die Auswärtsaufgabe gegen den EV Landshut auf dem Programm.

Voller Einsatz von Crimmitschaus Patrick Pohl. Bildrechte: imago images/Nordphoto