Bildrechte: Imago/Vereine/MDR.DE

Eishockey | DEL 2 Schwarzer Freitag für mitteldeutsche Eishockey-Teams

Hauptinhalt

14. Spieltag

26. Oktober 2024, 00:00 Uhr

Die mitteldeutschen Vertreter mussten am Freitag allesamt Niederlagen in der DEL2 einstecken. Die Dresdner Eislöwen unterlagen in Kaufbeuren, die Eispiraten verloren in Kassel und die Füchse gingen in Landshut leer aus.