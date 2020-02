Die Lausitzer Füchse haben am Freitagabend wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs eingefahren. Gegen Bad Nauheim feierte das Team aus Weißwasser einen verdienten 4:1-Erfolg. Vor 2.890 Zuschauern im Fuchsbau hatte Brad Ross (10.) die Gastgeber in Führung gebracht. Im Powerplay erhöhte Jordan George (17.) auf 2:0. Noch vor der ersten Sirene gelang den Hessen der Anschluss (19.). Im Mittelabschnitt stellte Kale Kerbashian (40.) mit seinem Tor wieder den alten Abstand her. Im letzten Drittel wurde es auf den Rängen nochmals laut, als Darcy Murphy (44.) mit seinem Treffer zum 4:1 für die Entscheidung sorgte.

Für die Dresdner Eislöwen ist der Trip zu den Bayreuth Tigers ohne Erfolg geblieben. Am Ende hieß bei den Oberfranken 3:6 - die 18. Saisonniederlage in der Fremde.



Das Rossi-Team verschlief vor 1.954 Zuschauern im Kunsteisstadion das erste Drittel fast völlig. Nach einer 3:0- Führung für die Gastgeber gelang Tom Knobloch (19.) zwar das 1:3, doch die Tigers antworteten prompt (4:1). Zu Begin des Mitteldrittels nahm Cheftrainer Rico Rossi einen Wechsel im Tor vor, für Riku Helenius stand nun Marco Eisenhut zwischen den Pfosten. Per Powerplaytreffer konnte Petr Pohl (27.) gar auf 2:4 verkürzen, aber Bayreuth stellte noch im zweiten Drittel den alten Abstand (5:2) wieder her. Ein Tor von Toni Ritter (53.) plus ein Tigers-Treffer "rundeten" das Spiel im Schlussdurchgang ab. Eine verdiente Niederlage der Eislöwen, wusste auch Coach Rossi: "Wir haben zu viele leichte Tore kassiert und sind in Rückstand geraten. Dies konnten wir nicht mehr aufholen. Bayreuth spielt momentan sehr stark."