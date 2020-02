Die Dresdner Eislöwen haben beim 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) gegen die Bayreuth Tigers die dritte Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Die 3.875 Zuschauer in der Energieverbund-Arena sahen im ersten Drittel keine Treffer. Im zweiten Durchgang brachte Juuso Rajala die Gäste in Führung (29.), Petr Pohl glich acht Minuten später aus. Im Schlussdrittel entwickelte sich ein Schlagabtausch: Erst trafen Ville Järveläinen (43.) und Ivan Kolozvary (47.) für die Tigers, Steve Hanusch schaffte kurz darauf den Anschluss (49.). Der zweite Treffer von Kolozvary an diesem Abend besiegelte schließlich die Dresdner Pleite.