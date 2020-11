Zweite Saisonniederlage für die Eispiraten Crimmitschau in der noch jungen Saison. Am Sonntag haben die Westsachsen beim weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer Ravensburg Towerstars mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) verloren.

Die Gastgeber gingen in leerer Halle nach zehn Minuten durch Yannick Drews in Führung. Im zweiten Drittel kassierte der ETC nach einer Doppelstrafe gegen Timo Gans (Stockschlag) und Andre Schietzold (Beinstellen) innerhalb von 40 Sekunden zwei weitere Treffer. Erst durfte Andreas Driendl im 5-3-Powerplay jubeln (38.). Wenig später war Olivier Hinse erfolgreich (39.). Im Schlussabschnitt keimte kurz Hoffnung auf, als Petr Pohl zum 1:3 traf (50.). Die Eispiraten versuchten alles und nahmen den Torwart aus dem Spiel. So traf Robin Just in der Schlussminute noch ins leere Tor.