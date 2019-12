Auch der Liga-Zweite Heilbronner Falken hat die Dresdner Eislöwen nicht aufhalten können. Am Freitag besiegten die formstarken Sachsen die Gäste in der Eishockey-Liga DEL2 klar mit 8:5 und feierten damit den fünften Sieg im sechsten Spiel in Folge.

Chefcoach Rico Rossi Bildrechte: imago images/Hentschel

Dresden ging zwar in Führung, lag nach dem ersten Drittel aber dennoch 1:2 hinten. Dann drehten die Gastgeber so richtig auf. 5:0 lautete die Bilanz des zweiten Abschnitts. Das 6:2 war die Vorentscheidung, zumal Lamoureux noch auf 7:2 (47.) nachlegte. Nach der Aufholjagd zuletzt hat das Team von Trainer Rico Rossi nun den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Rossi sagte: "Was die Jungs im Moment leisten, ist super. Im ersten Drittel haben wir einfache Fehler gemacht und die Zweikämpfe verloren. Das sah im zweiten Drittel anders aus. Zudem haben wir fünf Tore gegen die defensiv bessere Mannschaft geschossen, was überragend ist."