Eishockey | DEL2 Nur Crimmitschau am Sonntag erfolgreich

46. Spieltag

Von den mitteldeutschen Teams konnten am Sonntag nur die Eispiraten Crimmitschau gewinnen. Die Lausitzer Füchse unterlagen klar in Bietigheim, die Dresdner Eislöwen kämpften sich in Bad Nauheim immerhin in die Overtime.