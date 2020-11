Im dritten Spielabschnitt gelang Crimmitschaus Timo Gams nach sieben Minuten der umjubelte Ausgleichstreffer. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der keine der beiden Mannschaften vor Ablauf der regulären Spielzeit den entscheidenden Treffer erzielen konnte. So musste die Verlängerung herhalten. Dort stachen die Eispiraten in Person von Scott Timmins in der 5. Minute zu und feierten im Anschluss ausgelassen den Derby-Sieg. Durch den Erfolg klettert Crimmitschau in der Tabelle auf Rang fünf. Die Eislöwen bleiben mit drei Punkten weiter im Tabellenkeller.