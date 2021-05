Schwendener bringt DEL-Erfahrung mit

Schwendener wechselt von den Iserlohn Roosters aus der DEL nach Dresden. Der 28-jährige Schweizer mit deutschem Pass kam in der abgelaufenen Saison zu insgesamt sieben Einsätzen. "Ich bin froh um die Erfahrung, die ich in Iserlohn gemacht habe und freue mich jetzt auf die Eislöwen. In Iserlohn habe ich viel gelernt. Das will ich hier mit einbringen und den jüngeren Spielern mit meiner Routine helfen", wird Schwendener in der Pressemitteilung zitiert. Janick "Schwendi" Schwendener im Trikot der Iserlohn Roosters. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Hufsky ehemals Rookies des Jahres

Ebenfalls neu ist Kristian Hufsky. Der 21-jährige gebürtige Kanadier stand in der vergangenen Saison beim EV Landshut unter Vertrag und absolvierte in der Oberliga für Deggendorf sieben Spiele. In der Spielzeit 2019/2020 kam er in 18 Partien für die Hannover Indians zum Einsatz und wurde als Rookie des Jahres ausgezeichnet.

Erwarten einen gesunden Konkurrenzkampf

Vieregge geht derweil in seine zweite Saison im DEL2-Team der Eislöwen. In der abgelaufenen Spielzeit hütete der 18-Jährige in 13 Spielen das Dresdner Tor. "Ähnlich wie bei Nick Jordan Vieregge sehen wir auch bei Kristian Hufsky großes Potential, weshalb wir einen gesunden Konkurrenzkampf bei unserem Torhütertrio erwarten", erklärte Dresdens Sportdirektor Matthias Roos. David Miserotti-Böttcher, den man "gerne gehalten hätte", wird die Eislöwen hingegen verlassen.