Naud hatte das Amt des Eispiraten-Trainers im Februar 2019 von Kim Collins übernommen. In jener Spielzeit führte er das Team noch in das Playoff-Viertelfinale gegen die Löwen Frankfurt, wo dann Endstation war. In der aktuellen Spielzeit landete seine Mannschaft in der Hauptrunde auf dem 13. Platz, was den Kampf in den Playdowns bedeutet hätte. Durch die Coronakrise kam es jedoch zum vorzeitigen Saison-Abbruch. In insgesamt 69 Partien konnte Naud 30 Siege mit den Crimmitschauern einfahren.