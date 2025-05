Die Dresdner Eislöwen vermelden den erfahrenen Stürmer Trevor Parkes als nächsten prominenten Neuzugang. Der 34-Jährige wechselt vom EHC Red Bull München zum Aufsteiger in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison.

Der Kanadier war 2018 nach zwei Jahren in Augsburg an die Isar gewechselt. Mit den Münchnern absolvierte er 332 DEL-Partien sowie 38 Spiele in der Champions Hockey League. Dabei erzielte Parkes 128 Treffer, war bis Februar 2025 der Rekordtorschütze seines Clubs.