Die Eispiraten Crimmitschau haben das dritte Spiel in Folge verloren. Gegen den EC Bad Nauheim hieß es am Sonntag nach 60 umkämpften Spielminuten 3:4 (2:2, 0:1, 1:1).

Bildrechte: imago images/Kessler-Sportfotografie

Andrej Bires brachte die Gäste vor 1.675 Zuschauern im Sahnpark bereits nach 40 Sekunden in Führung, Crimmitschaus Adrian Grygiel glich in der 13. Minute aus. Nur wenige Sekunden später traf Alexander Wideman zum 2:1. Noch vor der ersten Pause glich Bires wieder aus (20.). Im zweiten Durchgang fiel nur das 2:3 durch Bad Nauheims Daniel Stiefenhofer (35.). So fiel die Vorentscheidung für die Gäste im letzten Drittel durch das Tor von Manuel Strodel (46.). Dominic Walsh gelang acht Sekunden vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer.