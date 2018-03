Zumeist fehlte den Eispiraten an diesem Abend das Glück im Abschluss, was die Gäste jedoch hatten und mit 1:0 in Führung gingen. Nach dem Ausgleich durch Schlenker (21.) sah die Crimmitschauer Welt kurz besser aus, doch Riessersee ließ gleich drei weitere Treffer folgen. Saarinen (57.) staubte noch zum 2:4 ab, aber die Gäste legten ein weiteres Tor nach. Am Freitag geht die Serie in Garmisch weiter.

Am Freitag treffen sich beide Teams zu Spiel fünf (Archivbild). Bildrechte: IMAGO