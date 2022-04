Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau verliert Kapitän Vincent Schlenker. Wie die Westsachsen am Mittwoch (20.04.2022) bekanntgaben, verlässt der 29-Jährige Stürmer den Verein nach sieben Jahren im Sahnpark.

Die Eispiraten wollten Schlenker der Mitteilung zufolge halten, doch der einstige Eisbären-Berlin-Spieler hat in der DEL2 höhere Ziele. "Leider hat Schlenks unser neues Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen und möchte zu einem Club wechseln, welcher Aufstiegsambitionen hat", wird Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer in der Mitteilung zitiert. "Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich glaube der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung in meiner Karriere ist gekommen", sagte Schlenker.