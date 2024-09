Die Aufgabe, das zu koordinieren, hat in Weißwasser nun ein Anderer, denn der wohl interessante Wechsel fand im Sommer zweifelsohne auf der Trainerposition statt. Nach dem Abgang von Erfolgstrainer Petteri Väkiparta, der die Füchse in seinen zweieinhalb Jahren im Amt zwei Mal in die Playoffs brachte, ist nun mit Christof Kreutzer ein ehemaliger DEL-Verteidiger, der auch als Trainer schon viel Erfahrung vorweisen kann, geholt worden.