Schwedisch als neue Zweitsprache in Dresden

Große Hoffnungen setzt Trainer Andreas Brockmann auf seine neuen Schweden-Verteidiger David Suvanto und Simon Karlsson, die für mehr Stabilität in der zuletzt so löchrigen Abwehr sorgen sollen. Im Angriff, der in der vergangenen Spielzeit immer wieder Ladehemmung hatte, sollen die schwedischen Neuzugänge David Rundqvist und Johan Porsberger für mehr Durchschlagskraft sorgen. Gemeinsam mit Vladislav Filin könnten sie eine Reihe bilden, die gegnerische Torhüter regelmäßig zur Verzweiflung bringt.

Junge Eislöwen auf dem Weg in die Playoffs

Das Team ist mit einem Altersschnitt von knapp über 24 Jahren insgesamt deutlich jünger geworden, was dem Anforderungsprofil des Trainers entspricht: "Ich will attraktives, laufstarkes, aktives, aggressives und druckvolles Eishockey spielen. Alles muss in Bewegung sein, wir wollen viel forechecken. Bei mir beginnt die Defensive in der Offensive", so Coach Brockmann im "Sportbuzzer". Das ein komplette neu zusammengestelltes Team auch Zeit braucht, um sich zu finden, weiß man in Dresden aber auch. Dabei helfen wird auf jeden Fall Routinier Jordan Knackstedt, der wie schon in den Spielzeiten zuvor das "C" als Kapitän tragen wird.

DEL-Aufstieg in weiter Ferne - Antrag fehlt

Am besten wäre aus Dresdner Sicht direkt ein Auftaktsieg gegen die Lausitzer Füchse, um so schnell wie möglich in Richtung Playoffs und dort mindestens ins Viertelfinale zu marschieren. Denn alles andere "wäre eine Enttäuschung", so Sportdirektor Roos im "Sportbuzzer". In dieser Saison will man also in den Playoffs ein Wörtchen mitreden, perspektivisch schielen die Sachsen aber noch weiter nach oben. Nach Angaben von Geschäftsführer Maik Walsdorf hat das Ziel Aufstieg in die DEL "oberste Priorität", wie er "Sport im Osten" sagte. In dieser Saison könnte das auch im Fall der Meisterschaft aber eng werden, denn es wurde offenbar vergessen, einen entsprechenden Antrag an die DEL zu schicken. Ob man gegen die Zulassungs-Entscheidung der Liga vorgehen will, ist offen.

Die vergangene Saison war enttäuschend für die Eispiraten und das, obwohl der sächsische Traditionsverein spielerisch durchaus überzeugte. Das Problem: Die Saison wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und Crimmitschau verpasste über die Quotientenregel das Erreichen der Playoffs. Das soll in dieser Saison anders werden, auch wenn das mit anderem Personal hinter Bande passieren muss. Trainer Mario Richer hat den Verein verlassen, auch wenn er am Saisonende noch beteuerte, das nicht tun zu wollen.

"Idol" Sulzer im Trainerstab