Dennoch weiß auch der 30-jährige Ex-Eispirat, der mittlerweile 41 Länderspiele auf dem Buckel hat und für die Düsseldorfer EG in der DEL spielt, dass noch nichts gewonnen ist und man auf dem Teppich bleiben muss. Aus diesem Grund wurden die Emotionen nach einer Nacht mit "Stimmungschaos" wieder eingefangen. "Jetzt geht es allen wieder gut und wir sind heiß, dass es am Samstag endlich ins Halbfinale geht", so Nowak.

Für die Fans gilt die Emotionsbremse natürlich nicht. Ähnlich wie schon bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018, wo es für die deutsche Nationalmannschft bis ins Finale ging, lösen die überzeugenden Auftritte der Mannschaft von Toni Söderholm Begeisterung im ganzen Land aus. Das bleibt auch den Spielern vor Ort nicht verborgen. "Über die Sozialen Medien bekommen wir natürlich viel mit. Es freut uns enorm, dass wir Eishockey in Deutschland mit der WM wieder voranbringen können. Es ist unbeschreiblich."

Damit der Traum von einer erneuten Finalteilnahme bei einem großen Turnier wahr wird, muss am Samstag mit Titelverteidiger Finnland ein gewaltiger Brocken aus dem Weg geräumt werden. In der Gruppenphase gab es für die Mannschaft von Toni Söderholm eine 1:2-Niederlage gegen den skandinavischen Mitfavoriten. Im Halbfinale will man es besser machen und geht optimistisch ins Spiel: "Wir haben schon gegen die Finnen gespielt und wissen, was ihre taktischen Sachen sind. Wir werden natürlich alles geben und so weiterspielen wie wir aufgehört haben. Mit der Leistung haben wir gute Chancen, was Großes zu erreichen."