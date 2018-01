Dresden hatte die Partie von Beginn an im Griff. In der siebten Minute schlugen die Eislöwen erstmals durch Cedric Schiemenz zu, der per Schlenzer einnetzte. Tadas Kumeliauskas erhöhte im Zwischenabschnitt für die dominierenden Gastgeber im Powerplay (23.). Nach dem 1:2 Anschluss der Breisgauer (45.) musste Dresden noch einmal zittern. Schließlich machte Matt Siddall in der Schlussminute den Sieg für die Eislöwen perfekt. Allerdings wurde der Erfolg getrübt: Dominik Grafenthin musste in der zweiten Drittelpause mit Verdacht auf eine Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.