Die Spieler kommen langsam zurück. Halbzeit zwei geht also gleich los.

Pause in Kaiserslautern. Magdeburg hat 30 Minuten gebraucht, doch hat dann die Kontrolle übernommen. Conteh beendete die Null-Gegentor-Phase des FCK nach 433 Minuten.

Langer Einwurf auf Boyd, der in der Drehung gefährlich abzieht. Aber noch abgeblockt.

Der FCM tritt nun wie der souveräne Spitzenreiter auf. Nicht nur die Führung hat die Spielverhältnisse in Richtung Magdeburg gedreht.

Da ist das 1:0 für den FCM! Atik schickt Ito auf den Flügel. Der lässt alle stehen, dringt in den Sechzehner ein und bedient dann Conteh im Rücken der Abwehr. Sensationeller Angriff!

Was für ein Traumpass von Atik in die Gasse. Ito legt den Ball dann noch einmal rüber, aber Conteh schließt dann zu hastig ab. Tolle Szene, aber da war mehr drin.

Magdeburg wirkt in der Offensive etwas ratlos und wählt häufig die Brechstange. Gegen die kompakte FCK- Defensive ist das bislang aber der falsche Weg.

Boyd ist plötzlich allein durch und stürmt auf Reimann zu. Bittroff klärt die Szene dann mit einer unfassbaren Grätsche in letzter Sekunde.

Reimann muss gegen Hercher kräftig zupacken, hat das Leder aber sicher in den Händen.

Der FCK tritt gar nicht so defensiv auf, wie es erwarten worden war. Die Hausherren rutschen stattdessen wellenartig immer wieder nach vorn und machen es dem FCM damit sehr schwer.

Die Gastgeber mit einer genialen Variante. Plötzlich stehen sechs Lauterer vor Reimann, der es dann überragend macht und Hercher den Ball in höchster Not noch abluchst.

Es ist richtig Feuer im Spiel. Die Akteure schenken sich in den Zweikämpfen nichts.

Der Ball rollt. Magdeburg, ganz in schwarz, hatte Anstoß. Lautern spielt ganz in rot.

Die Mannschaften laufen ein. Gleich geht's also los.

Auch wenn nur 10.000 Fans heute zugelassen, strahlt der Betzenberg in Kaiserslautern stets eine beindruckende Atmosphäre aus. Auch die 250 mitgereisten FCM-Fans blicken vorfreudig auf den Rasen.

Worum geht's?

Die Ausgangslage ist klar: Magdeburg will den Abstand zu den Verfolgern um Kaiserslautern vergrößern. Der FCK, der noch ein Spiel weniger hat, will näher an die Spitze heran und seinerseits den Abstand zum drittplatzierten FC Saarbrücken vergrößern. Der lauert zwei Punkte hinter den Pfälzern.