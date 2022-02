Bestes Fußballwetter, über 2.000 Fans im Stadion und acht Tore. Der 1. FC Lok Leipzig macht in dieser Saison einfach Freude. Gegen Union Fürstenwalde feierte das Team von Trainer Almedin Civa einen 6:2- Erfolg. Das Spiel begann mit einem Fehlstart, Max Winter sorgte nach sieben Minuten für die kalte Dusche. Sascha Pfeffer glich schnell aus und vor der Pause explodierten die Gastgeber förmlich, drei Tore in vier Minuten. Nach dem Wechsel nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit von Lok zum zweiten Tor. Doch die Leipziger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und wollten noch mehr. Farid Abderrahmane und Tom Nattermann schraubten das Ergebnis hoch.

Das war ein Fußballfest in Leipzig. Lok unterstreicht seine Ambitionen und bleibt dem FC auf den Fersen. Und es war der sechste Dreier in Folge.

Rangelov bringt den Ball von rechts, Nattermann mit dem Super-Kopfball ins rechte Eck. Da war auch ein Gegner in der Nähe.

hat den fünften Treffer auf dem Fuß, haut den Ball an die Lattenunterkante.

Lok schläft und lässt eine Flanke von der rechten Seite zu. Klossek steht am linken Pfosten und köpft aus fünf Metern ein.

Was für ein Schlussspurt in der ersten Halbzeit. Lok ballert hier die mutig auftretenden Gäste kurz vor der Pause regelrecht ab.

Rangelov geht auf der linken Seite auf und davon, bringt den Ball in den Fünfer, wo natürlich Ziane den Fuß hinhält und trifft. EIn Wahnsinnstyp.

Fürstenwalde macht das bisher sehr mutig, geht für ins Pressing und lässt Lok nicht so recht ins Spiel kommen.

Keine Wechsel bei Lok

Almedin Civa hat keinen Grund, an der so erfolgreichen Elf etwas zu ändern. Das Team, welches in Luckenwalde gewonnen hatte, steht auch heute au fdem Platz.