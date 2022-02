Abpfiff Schluss in Eilenburg: Auerbachs Sieglos-Serie geht weiter. Das Schlusslicht wartet seit Oktober auf einen Dreier. So wird das nichts mit dem Klassenerhalt.

90' Gelbe Karte Auerbach Kubitz wird verwarnt.

90' Wechsel Eilenburg Sothen für Michael

90' Schmidt ist da Flachschuss aus 16 Metern ins rechte Eck, aber Schmidt pariert. Mittlerweile hätte Eilenburg ein Tor verdient.

89' Wechsel Auerbach Kepl für Guzlajevs

86' Gelbe Karte Auerbach Schulz wird verwarnt

81' Riesenchance für Luis Nach einem langen Ball von der Seite spitzelt Eilenburgs Luis den Ball am herauseilenden Schmidt vorbei. Er hoppelt in Richtung des Tores, aber ein Auerbacher passt auf und klärt in letzter Sekunde.

80' Gelbe Karte Auerbach Weiß sieht Gelb

77' Verzweiflung pur Auerbach kommt seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in die Nähe des Eilenburger Tores. Donner zieht aus 30 Metern ab. Angesichts der fehlenden Härte des Abschlusses wäre "Hauch" wohl ein passenderer Nachname.

74' Gelb für Knaubel Auerbach gewinnt mit einer resoluten Grätsche gegen Michael im Mittelfeld den Ball. Dass da viel Bein dabei war, konnte jeder im Stadion hören. Der Schiedsrichter pfiff nicht ab. Das regte FCE-Trainer Knaubel so sehr auf, dass er den vierten Offiziellen nervte, bis er Gelb sah.

71' Wechsel Auerbach Donner für Osse

70' Wechsel Eilenburg Jackisch für Stelmak

69' Schmidt vor Luis Auerbach läuft hoch an und will Eilenburg zu Fehlpässen im Spielaufbau zwingen. Das wäre gerade beinahe schief gegangen. FCE-Stürmer Luis entwischte in den Raum hinter die hochstehende Abwehr, wollte Schmidt umkurven, aber der konnte mit dem Fuß klären.

66' Wechsel Eilenburg Wadewitz für Muca

65' Wechsel Eilenburg Georgi für Pa. Sauer

63' Sirene hält wach Ein Fan hat eine etwas nervige Sirene mitgebracht, die alle 30 Sekunden durch das Ileburg-Stadion schallt. Womöglich aber in weiser Voraussicht: immerhin droht so niemand einzuschlafen, was angesichts einer chancenarmen zweiten Halbzeit gut zu verstehen wäre.

61' Wechsel Auerbach Stiller für Giouplari

61' Wechsel Auerbach Seidel für Fragkos

56' Noch kein Schuss aufs Tor Zehn Minuten der zweiten Halbzeit sind vergangen. Bisher gab es noch keinen Schuss, der einen der beiden Torhüter gezwungen hätte, zu reagieren.

55' Aufregung beim FCE Michael kommt im Strafraum zu Fall, kurz fordern seine Mitspieler Elfmeter. Der Schiedsrichter verwehrt diesen Wunsch - zurecht. Das sah eher so aus, als hätte sich der Eilenburger zum Sonnen auf der Wiese niedergelassen.

50' Der VfB meldet sich zurück Ondrej Brejcha bricht auf der linken Seite durch und kommt zum Abschluss. Sein Schuss streicht nur knapp über den Querbalken.

46' Anpfiff

Halbzeit

46' Gelbe Karte Eilenburg Auch Majetschak wurde verwarnt, obwohl er nicht mal spielt. Er hatte das Feld betreten, um seinem Keeper Naumann beizustehen.

43' Gelbe Karte Eilenburg Auch Giaouplari wird für die Szene verwarnt.

43' Gelbe Karte Eilenburg Nach einer Rangelei sieht Naumann Gelb.

41' Tolle Parade von Naumann Zimmermann versucht es nach einer Flanke, aber Naumann kratzt den Ball aus dem Kreuzeck.

39' Gelbe Karte Eilenburg Heftiges Foul von Muca, der Albaner grätscht Guzlajevs von hinten um und sieht zurecht Gelb.

36' Auerbach befreit sich Die Auerbacher haben die Druckphase des FCE überstanden und sind jetzt besser im Spiel. Sie laufen hoch an und zwingen Eilenburg zu Ballverlusten.

32' Eilenburg macht nun das Spiel Die Eilenburger scheinen vom Glück des verschossenen Elfmeters beflügelt zu sein. Zumindest machen sie jetzt das Spiel, klare Chancen fehlen noch.

27' Fragkos verschießt Fragkos schnappt sich selbst den Ball. Er schießt flach auf die linke Ecke. Naumann streckt sich vergeblich, aber der Ball geht an den Pfosten. Bitter für die Vogtländer, es bleibt beim 0:0.

25' Elfmeter Auerbach! Dos Santos foult Fragkos im Strafraum.

25' Zuschauer machen alles richtig Wer sich gerade im Eilenburger Stadion befindet, hat eine gute Wahl getroffen. Der Grill dampft, die Sonne scheint und beide Teams geben ihr Bestes. Gerade unterhielten zwei Beinschüsse der Eilenburger. Tore wären aber noch besser. Das sollte klar sein.

20' Zimmermann ist doch da Das Pech des Tickerers: Auerbach straft den letzten Eintrag Lügen, nach einer wohltemperierten Flanke ist Zimmermann am langen Pfosten frei. Seinen flachen Kopfball hält Naumann.

18' Zimmermann hängt in der Luft Auerbach-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann wird von seinen Hintermännern im Stich gelassen, ihre Pässe in die Spitze sind kein Problem für Eilenburgs Abwehr.

14' Sieber passt auf Im Stile eines Liberos rettet Auerbachs Sieber erst, indem er einen Konterpass abfängt und leitet dann mit einem Diagonalball Auerbachs Gegenangriff ein. Leider umsonst, Eilenburgs Abwehr hält stand.

13' Stelmak scheitert knapp Die erste große Chance gehört Branden Stelmak. Nach einem Einwurf ist Eilenburgs US-Boy frei durch, aber Schmidt passt auf und wehrt mit dem Fuß ab.

10' Eilenburg versucht es über außen Die Gastgeber versuchen in den ersten Minuten über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Die hoch aufrückenden Außenverteidiger Sauer und Muca flanken bisher aber nur in die Hände von Schmidt.

8' Erster Aufreger Fragkos setzt zum Fallrückzieher an, aber statt dem Ball trifft er das Gesicht eines Eilenburgers.

5' Verhaltener Start Zu Beginn tasten sich beide Mannschaften ab, das Spiel findet in erster Linie im Mittelfeld statt.

5' Verhaltener Start Zu Beginn tasten sich beide Mannschaften ab, das Spiel findet in erster Linie im Mittelfeld statt.

1' Anpfiff

Hollywood-Feeling Die Mannschaften kommen aufs Feld, es begleitet sie die Musik von "Fluch der Karibik". Hoffentlich nehmen sich die Spieler kein Beispiel und verzichten auf filmreife Schauspieleinlagen.

Die Sonne scheint,.. ..das Wetter ist prächtig. Bei trockenen fünf Grad und einem perfekt gepflegten Rasen bieten sich den 22 Kickern beste Bedingungen.

Fiedler wieder fit Beim FC Eilenburg kehrt Topscorer Adam Fiedler (acht Tore, fünf Vorlagen)nach muskulären Problemen zurück. Seinen Höhenflug erklärt er so: "Ich denke, dass resultiert aus einem Mix von Erfahrung, längerer Zeit ohne größere Verletzung, guten Mitspielern, Fokus und etwas Glück."

Auerbach ist Letzter VfB-Manager Volkhardt Kramer macht sich trotzdem Hoffnungen: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen - auch wir als Schlusslicht an einem guten Tag."