Erzgebirge Aue führt dank des Doppelpacks von Jonjic mit 2:0 gegen Heidenheim. Aue hat diesmal das Glück, was so lange fehlte. Noch 45 Minuten bis zum zweiten Saisonsieg...

Das gibt es doch nicht! Aue wurschtelt sich an der Torauslinie durch, Jonjic legt auf Kühn ab, der schießt mit links aus zwölf Metern - gehalten. Einfach zu unplatziert.

Viel Tempo in dem ausgeglichenen Spiel. Beide Mannschaften couragiert, es fehlt nach vorn das Glück.

Es geht schnörkellos: Strauß flankt auf den 11-m-Punkt, dort köpft Nazarov freistehend drüber. War aber auch nicht ganz so leicht.

Nach einem schönen Doppelpass kommt Sijaric zum Abschluss - Ecke und die sorgt für Verwirrung. Am Ende schnappt sich Keeper Müller den Ball.

Hier geht es hin und her! Heidenheim stört früh, Aue setzt auf schnelles Umschaltspiel.

Erste gute Offensivaktion: Nach einer Freistoßflanke köpft Kleindienst nicht auf das Tor, sondern in die Mitte. Aue kann klären, wirkte aber bei dem hohen Ball nicht im Bilde.

Strauß chippt den Ball einfach mal in den 16er, Nazarov schnuppert, kommt aber nicht an den Ball, weil Hüsing vor ihm klärt.

Aue würde bei einem Sieg bis auf einen Platz an Sandhausen, das auf dem Relegationsplatz steht, heranrutschen.

Heidenheim mit dem Anstoß und ganz in Rot. Die Veilchen in lila...

Im Vergleich zum 1:1 gegen Hannover wechselt Teamchef Hensel nur auf einer Position: Messeguem rückt nach seiner Sperre für Hochscheidt in die Startelf. Der Routinier soll von der Bank kommen und im Fall des Falles für neuen Schwung sorgen.

Aue kehrte mit einem Punkt (1:1) aus Hannover zurück und war sogar etwas traurig, weil mehr drin war. Das letzte Heimspiel gewannen die "Veilchen" 1:0 gegen Ingolstadt. Am Sonntag soll die Mini-Serie ausgebaut werden.

Aue hat zwar eine Mini-Serie mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet, steckt aber als Vorletzter tief im Abstiegsschlamassel. Wir rennen immer hinterher, haben jede Woche Druck, weil die anderen auch punkten", so Hensel in der Spieltags-PK.

Nach dem Ärger über das Strafmaß will Aue auf dem Platz für positive Schlagzeilen sorgen. Hensel hofft auf eine Trotzreaktion und eine "Jetzt- erst-recht"-Mentalität.

7 (!) Monate Sperre

Es war DIE Hammermeldung am Donnerstag vor dem Spiel: Clemens Fandrich ist nach seiner Roten Karten gegen Ingolstadt für sieben Monate - also quasi die restliche Saison - gesperrt worden. Das Sportgericht war der Meinung, dass Fandrich den Schiri-Assistenten absichtlich bespuckt hat. Aue kündigte Berufung an.