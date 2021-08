Ticker

Wieder Daferner? Dresdens Mittelstürmer hat bislang dreimal getroffen und überzeugt zudem mit einer enormen Laufstärke für einen Stürmer. "Ich möchte nach dem Spiel in der Kabine sitzen und sagen, dass ich alles gegeben habe", erklärt der 23-Jährige seine Laufstärke.

Lautstarkes Ostseestadion 14.500 Zuschauern können laut Hygiene-Konzept im Stadion mit dabei sein - 1.111 Fans davon in schwarz-gelb. Durch gute Leistungen will Dynamo, "dass es im Stadion ganz schnell still wird", so Trainer Schmidt.

Schmidt hat Respekt, keine Angst Vor dem brisanten Duell ist Dynamo von der Qualität der Hanseaten überzeugt, will sich aber vor allem auf die eigenen Stärken konzentrieren. "Wir wollen nicht die ganze Woche über den Gegner reden und wissen, was wir an unserer Mannschaft haben. Wenn wir unser intensives Spiel auf den Platz bringen, muss uns Rostock erstmal schlagen", so Schmidt.

Dynamo oben dran Mit zwei Siegen und einem Remis nach drei Spielen hat sich Dynamo Dresden als Aufsteiger in der 2. Bundesliga schon früh weit nach oben orientiert. Die sieben Punkte sind momentan für Platz zwei gut.