Aue versucht nun mehr, vor den Schalker Strafraum zu kommen. Sie Veilchen brauchen ein Tor, um hier noch was mitzunehmen.

Schalke ist die spielbestimmende Mannschaft. Die hat mehr Ballbesitz und deutlich mehr Offensiv-Wucht. Aber: Aue verteidigt gut und lässt S04 nur selten in die gefährlichen Räume.

Freistoß von Ouwejan vor das Aue-Tor. Thiaw ist in aussichtsreicher Position, verpasst den Ball aber knapp.

Ballkontrolle gelingt beiden Teams in den ersten zehn Minuten nicht. Es geht viel über Kampf und Einsatz bis hierhin.

Bülter kommt per Kopf an den Ball, setzt das Spielgerät aber knapp über das Veilchen-Tor.

Die Veilchen gehen in der Anfangsphase äußerst robust zu Werke. Ein zurückhaltender Anfang ist was anderes.

Der Ball rollt, Schalke mit dem Anstoß. Die Hausherren spielen im gewohnten blau-weiß, Aue in orange.

Bislang stand in beiden Aue-Spielen die Null - auf beiden Seite. Mit Schalker Beteiligung fallen hingegen viele Tore. Einmal waren es 3, einmal 4.

Vor exakt 1.111 Tagen trafen beide Vereine in einem Freundschaftspiel aufeinander. Und diese Schnaps-Zahl genau an einem Freitag, den 13. Wir werden sehen, für welches Team, das ein gutes Omen ist.

Aue-Coach Shpileuski scheut sich nicht des Lobes für den heutigen Gegner: "Der FC Schalke 04 ist ein ganz besonderer Gegner, vom Namen her, von der Qualität, von der Kulisse." Aue sei bereit, den Schalkern "einen Kampf zu liefern".

Gegen das einstige Bundesliga- Schwergewicht Schalke 04 wird es alles andere als leicht für Erzgebirge Aue. Der Anspruch der Königsblauen lautet trotz eines Komplett-Umbruchs im Kader: Wiederaufstieg. Und dafür soll am Freitag der erste Heimsieg her.

Willkommen

Die Laune beim FC Erzgebirge Aue könnte nach dem bittern Pokal-Aus am Montag gegen Ingolstadt besser sein. Und jetzt wartet in der Liga am 3. Spieltag mit dem FC Schalke 04 ein Schwergewicht auf die Veilchen.