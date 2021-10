Drei Punkte trennen beide Teams aktuell. Mit einem Sieg könnte Dynamo aufrücken, im Idealfall sogar St. Pauli auf Rang drei überholen. Den Gastgebern winkt bei einem Erfolg gar der Sprung an die Tabellenspitze.

Simon Makienok muss sich für ein Wiedersehen mit seinem alten Verein noch ein wenig gedulden. Der Däne, der in der Rückrunde 2020 für Dresden auflief, sitzt zunächst auf der Bank.

Im Vergleich zum Sieg gegen Bremen startet Dynamo mit dem zuletzt Gelb-Rot gesperrten Kade für Will in der Startelf: Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, Löwe - Stark - Schröter, Mörschel, Kade - Daferner, Königsdörffer

Das Fehlen der eigenen Ultra-Fans gab Dresdens Trainer Alexander Schmidt vor dem Duell zu Denken. "Es ist brutal wichtig, dass unsere Fans im Stadion sind", betonte der 52-Jährige vorab. Das Vertrauen in die eigenen Stärken ist dennoch groß.

Schultz lobt Dynamo

St. Paulis Trainer Timo Schultz warnte vor dem kommenden Gegner: "Sie leben von ihrer Robustheit und Power. Sie haben einen Top-Sturm was Tempo und Robustheit angeht. Dresden hat eine richtig gut zusammengestellte Gruppe und steht nicht umsonst so gut in der Tabelle da."