Zwickaus Coach Joe Enochs wirft im Vergleich zum 2:2 in Würzburg die Rotationsmaschine an und wechselt viermal: Frick, Könnecke, Voigt und Gomez spielen von Anfang an für Reinthaler, Coskun, Horn und König.

Zwickau empfängt Magdeburg

Eins haben der FSV Zwickau und der 1. FC Magdeburg gemeinsam, beide Teams verloren in dieser Saison nur vier Spiele. Dennoch trennen sie in der Tabelle Welten. Am Mittwoch (15. Dezember, Anstoß 19 Uhr) treffen die Westsachsen und der Spitzenreiter im Nachholspiel des 16. Spieltages aufeinander, wir sind beim Geisterspiel per Live-Ticker dabei.