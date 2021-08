Bei Fortuna Düsseldorf spielte Kiel zuletzt 2:2, was Aues Sören Gonther schon als "Turnaround" bezeichnete. Doch Kiel ist Tabellenletzter, punkt- und torgleich mit Aufsteiger Ingolstadt. Holstein verlor die ersten drei Saisonspiele (0:9! Tore).

Bilanz soll aufgebessert werden

Gastgeber Kiel, der im Mai in den Relegationsspielen zum Aufstieg in die Bundesliga am 1. FC Köln gescheitert war, hat nach vier Partien erst einen Zähler geholt.