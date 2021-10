Marc Hensel war bei der Pressekonferenz am Donnerstag voll des Lobes für den Trainer des kommenden Gegners. "Wer ihn als Spieler kennt, weiß, dass er ein sehr akribischer Arbeiter ist. Seit seiner Berufung hat er neue Akzente beim KSC gesetzt", erklärte er über Christian Eichner.

Gegen den KSC sollen nun die besseren Ballpassagen intensiviert werden. Zudem brauche es mehr Aktionen und mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel. "Wir hoffen, dass wir jetzt alles so auf den Platz bekommen, wie wir es uns vorgenommen und einstudiert haben", sagte Hensel weiter.

Aue aus dem Rhythmus

Die spielfreien Tage wegen der WM- Qualifikation kamen den "Veilchen" gar nicht mal so recht, so Hensel. Die Mannschaft habe zuletzt einen positiven Trend gehabt, den man habe fortsetzen wollen: "So haben wir einen kleinen Bruch im Spielrhythmus. Aber wir hatten viel Zeit um zu trainieren. Wir konnten auch im taktischen Bereich viel arbeiten."