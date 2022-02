Will für Drchal.

Nach Justvan-Flanke von links kommt Thalhammer am Fünfer fast zum Abschluss. Ein Dresdner ist noch dazwischen.

Für Hünemeier nach einem Foul an Batista Meier.

Der Verteidiger rettet nach Justvan- Eingabe in höchster Not mit dem Knie zur Ecke.

65' Druckphase Dynamo

Ehlers wäre da in der Mitte fast zum Abschluss gekommen. Dynamo nun in diesen Minuten am Drücker.