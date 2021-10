Auerbach spielt ganz in Gelb, Lok in Blau.

"Wir müssen ein richtig gutes Spiel zeigen, um gegen Lok eine Chance zu haben", sagt der Auerbacher Coach. "Ihr Kader ist so gut in der Breite besetzt, dass man gar nicht weiß, wer überhaupt spielen wird."

Gerade sind es noch etwas mehr als zehn Grad in Auerbach, nach Sonnenuntergang könnte es dann aber schon etwas kälter werden. Der Herbst hat auch im Vogtland angefangen.

SpiO-Experte Alexander Küpper ist in Auerbach vor Ort und erwartet ein enges Duell, da beide Teams derzeit gut drauf sind. Leichte Vorteile hat allerdings Lok mit seinen drei 4:0- Siegen in Folge.

In gut sieben Stunden gilt's für Auerbach und Lok. Mit einem Sieg könnte der VfB in der Tabelle auf Platz 15 springen und die Leipziger bis auf Rang fünf.

Das 4:0 der Leipziger in Meuselwitz ist nicht ohne Konsequenzen geblieben: Am Montag erklärten sowohl ZFC-Trainer Holm Pinder als auch -Sportchef ihren Rücktritt.

Immerhin noch einen Zähler konnte Auerbach am Wochenende aus Leipzig mitnehmen. Bei der BSG Chemie gelang Nachwuchsstürmer Lucas Seidel in der 89. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1.

Lok wieder erfolgreich

Die "Loksche" setzte sich am Wochenende bei ZFC Meuselwitz mit 4:0 durch - und damit schon zum dritten Mal in Folge mit diesem Ergebnis. Lohn ist aktuell Platz sieben in der Tabelle, trotz einiger weiterer Nachholer.