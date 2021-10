Pause in Jeddah: Der SCM liegt mit 17:12 vorne. Das ist sogar etwas niedriger als erwartet. Aber Sydneys bunte Truppe verkauft sich sehr ordentlich.

Auszeit der Australier, die eigentlich vom deutschen Ex- Nationalspieler Michael Roth betreut werden sollten. Weil Roth nicht konnte, übernahm dann der Serbe Srdjan Skercevic. Mit 17 Spielern ging es ins Vorbereitungscamp vor Ort.

Wieder scheitert Tim Hornke spektakulär an Torwart Tomasz Szalkucki.

Omar Ingi Magnusson, der zuletzt beim Auswärtssieg in Melsungen der Matchwinner war mit genialen Aktionen am Ende, als es eng wurde, steht heute nicht im Aufgebot.

Mit einer Wurfeffektivität von 86 Prozent zieht der SCM jetzt so langsam davon. Sydney kommt auf 33 Prozent.

Calvert (35) war eigentlich für die 2. Mannschaft des THW Kiel aktiv, wurde nach Verletzungssorgen aber hochgezogen - und ist nun Deutscher Meister und debütierte als erster Australier in der Champions League.

Syndey hält am Anfang gut mit. Unter anderem sind Kai Dippe, ein Ex-Bundesliga-Spieler der Rhein- Neckar Löwen und von Ludwigshafen, und Bevan Calvert dabei.

Vor Olympia 2000 in Sydney rekrutierte Australien Handballer auch aus Deutschland und bürgerte sie quasi ein - um überhaupt eine Nationalmannschaft zusammen zu bekommen. Es ist eine absolute Randsport dort.

Sydney

Der Gegner heißt Sydney University HC und ist ein bunt zusammen gewürfelter Haufen. Denn die normale Mannschaft darf nicht nach Australien zurückreisen, wegen der strengen Corona-Beschränkungen in Down Under.