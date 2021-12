Dresden steht in der Abwehr sehr gut und kontert - Treffer ins leere Tor zur 6:4-Führung.

Formkurve

Zuletzt gab es für Gummersbach eine Auswärtsniederlage mit 25:30 bei Bundesliga-Absteiger Ludwigshafen, davor drei Siege. Dresden mit drei Siegen in Folge, ist also gut drauf. Zwei davon auch noch in der Fremde.