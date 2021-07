Mi., 23. Juni: MSV Pampow – F.C. Hansa Rostock 0:10 Mi., 23. Juni: FSV Grün-Weiß Klaffenbach - Chemnitzer FC 0:8 Mi., 23. Juni: SV Westerhausen - Germania Halberstadt 2:2 Mi., 23. Juni: SSV Markranstädt - Chemie Leipzig 0:2 Do., 24. Juni: Bornaer SV - 1. FC Lok Leipzig 0:9 (0:1) Do. 24. Juni: BW Zorbau - ZFC Meuselwitz 0:2 (0:0) Fr., 25. Juni: Eintracht Braunschweig - Germania Halberstadt 3:1 (1:0) Sa., 26. Juni: Dynamo Dresden - Hertha BSC II 3:1 (0:0) Sa., 26. Juni: Blankenburger FV - 1. FC Magdeburg 2:13 (1:5) Sa., 26. Juni: 1. FC Nürnberg - FSV Zwickau 5:1 (1:1) Sa., 26. Juni: FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock 0:3 (0:0) Sa., 26. Juni: FC Grimma - Hallescher FC 0:10 (0:8) Sa., 26. Juni: Chemie Leipzig - Kickers Markkleeberg 6:1 (2:0) Sa., 26. Juni: Banik Most - Chemnitzer FC 0:1 (0:1) Sa., 26. Juni: 1. FC Lok - 1. FC Bitterfeld-Wolfen 6:0 (3:0)

Di., 6. Juli: VfL Wolfsburg - Erzgebirge Aue 2:1

Di., 6. Juli: Motor Zeulenroda - Carl Zeiss Jena 0:11



Mi., 7. Juli: Viktoria Berlin – F.C. Hansa Rostock 3:4

Mi., 7. Juli: VfL Halle 96 - Chemie Leipzig 0:1

Mi., 7. Juli: FC Grimma - FC Eilenburg 2:6

Mi., 7. Juli: VFC Plauen - Chemnitzer FC 1:1

Mi., 7. Juli: Germania Halberstadt - Einheit Wernigerode 6:2

Mi., 7. Juli: FC Anker Wismar - 1. FC Lok 0:2



Do., 8. Juli: FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau (Zeulenroda) 1:2

Do., 8. Juli: 1. FC Magdeburg - VSG Altglienicke 1:1



Fr., 9. Juli: Aufbau Sternberg - 1. FC Lok Leipzig 0:20 (0:5)



Sa., 10. Juli, 11:00 Uhr: VfB Auerbach - FK Banik Sokolov

Sa., 10. Juli, 13:00 Uhr: ZFC Meuselwitz - FSV Zwickau (in Bad Blankenburg)

Sa., 10. Juli, 14:00 Uhr im Livestream: Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg

Sa., 10. Juli, 14:00 Uhr: Chemie Leipzig - SpVgg Greuther Fürth U23 (Alfred-Kunze-Sportpark)

Sa., 10. Juli, 14:00 Uhr: HSC Hannover - Germania Halberstadt

Sa., 10. Juli, 14:00 Uhr: Berliner AK - Hallescher FC

Sa., 10. Juli, 14:00 Uhr: TSV Aubstadt - FC Eilenburg

Sa., 10. Juli, 14:00 Uhr: FSV Luckenwalde - Dynamo Dresden U19

Sa., 10. Juli, 15:30 Uhr: Mecklenburg Schwerin - 1. FC Lok Leipzig

Sa., 10. Juli, 15:30 Uhr: Union Berlin - Dukla Prag

Sa., 10. Juli, 16:00 Uhr: VfL Wolfsburg - Hansa Rostock (in Wolfsburg)

Sa., 10. Juli: Dynamo Dresden (geplant)





So., 11. Juli: Chemie Leipzig - Borussia Hildesheim (Uhlenbergstadion, Berßel, Sachsen-Anhalt)

So., 11. Juli: SSV Einheit Perleberg - 1. FC Lok Leipzig (Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz Perleberg)

So, 11. Juli, 13 Uhr: Lichtenberg - Energie Cottbus