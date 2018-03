Endstand 0:2

Krass: Mit Darmstadt und K'lautern haben die letzten beiden der Tabelle heute gewonnen. Der Abstiegskampf bleibt spannend.

Dynamo beißt sich an Darmstadt die Zähne aus. Darmstadt einfach hinten fehlerlos und vorn gnadenlos effizient.

Vorbei.

90. Minute +4 / Spielstand 0:2

Hier geht nix mehr.

90. Minute +2 / Spielstand 0:2

Die Nachspielzeit könnte auch noch 30 min länger sein - Dynamo wird heute wohl nicht mehr treffen.

90. Minute / Spielstand 0:2

4 Minuten Nachspielzeit.

90. Minute / Spielstand 0:2

Riesenchance Darmstadt, das mit 3 gegen 1 kontert - aber Rosenthal verballert kläglich.

89. Minute / Spielstand 0:2

Und immer wieder Flanken in den 16er - immer wieder kann Darmstadt klären. Sie machen einfach keinen Fehler.

88. Minute / Spielstand 0:2

Darmstadt spielt hintenrum, lässt die Sekunden in Ballbesitz verrinnen.

86. Minute / Spielstand 0:2

Das Hinspiel hat aber gezeigt: So ein Spiel ist erst nach der Nachspielzeit entschieden.

85. Minute / Spielstand 0:2

Immer wieder verheißungsvolle Flanken in den Strafraum, aber da fehlt jetzt auch etwas Glück.

84. Minute / Spielstand 0:2

Dynamo rennt unermüdlich an. Am Willen hängt es nicht. Eher an der Genauigkeit.

82. Minute / Spielstand 0:2

Aosman jetzt im Spiel. Und ein Dresdner Schuss - geblockt. Darmstadt macht clever alles dicht.

80. Minute / Spielstand 0:2

Fast das 0:3 - nach Flanke von der linken Seite köpft Ji am Kasten vorbei.

79. Minute / Spielstand 0:2

Flanke in den Strafraum, aber Kone kommt nicht ran - der Torwart hat den Ball.

76. Minute / Spielstand 0:2

Dynamo gelingt fast nichts mehr. Das liegt auch an den Gästen, die das Mittelfeld dicht machen und vor dem 16er alles klären.

73. Minute / Spielstand 0:2

26.053 Zuschauer sind im Stadion (nicht ausverkauft).

66. Minute / Spielstand 0:2

Gegen Darmstadt zu spielen, ist aber auch kein Spaß. Die Gäste agieren immer mit Haken und Ösen, mit Fouls und echter Härte.

62. Minute / Spielstand 0:2

Großchance Dynamo: Pass in die Schnittstelle, Hauptmann schießt aus 8 m - gehalten.

60. Minute / Spielstand 0:2

Mlapa jetzt für Horvath. Dynamo braucht mehr Bewegung in der Offensive, um Räume zu schaffen.

55. Minute / Spielstand 0:2

Flanke von der linken Seite - Kempe trifft per Kopf aus 5 m. Sein Gegenspieler war Heise.

55. Minute / Spielstand 0:2

Tor!

53. Minute / Spielstand 0:1

Darmstadt ist in der Defensive unheimlich zweikampfstark. Da kommt man nur sehr schwer durch.

49. Minute / Spielstand 0:1

Powerplay der Dresdner. Aber der Ball wird abgeblockt, abgewehrt und einmal auch vom Torhüter pariert.

46. Minute / Spielstand 0:1

Für Dresdens Berko spielt jetzt Duljevic, ein Ballkünstler.

46. Minute / Spielstand 0:1

Es geht weiter!

Halbzeit / Spielstand 0:1

Das wird noch eine harte Nuss für Dresden. Will man die knacken, darf so ein übler Fehler wie vor dem 0:1 nicht noch mal passieren.

Halbzeit / Spielstand 0:1

Dresden mit mehr Spielanteilen, Darmstadt härter unterwegs und in einer Situation einfach konsequenter.

45. Minute / Spielstand 0:1

Jetzt fast das 1:1 - nach einer Ecke von rechts köpft Franke knapp am Kasten vorbei. Den hätte er gut reinmachen können.

43. Minute / Spielstand 0:1

So langsam fängt sich Dynamo wieder. Aber bald ist die Halbzeitpause.

39. Minute / Spielstand 0:1

Immer wieder stockt der Spielaufbau, weil ein Pass zu ungenau ist. Die Gäste stehen dafür zu eng am Mann.

36. Minute / Spielstand 0:1

Offensiv läuft bei Dynamo seit einigen Minuten nichts mehr zusammen.

33. Minute / Spielstand 0:1

Fast das 0:2! Angriff der Gäste über links, Querflanke, Schuss aus 10 m - Schubert geradeso noch dran.

29. Minute / Spielstand 0:1

Heise war uns vorhin schon mit zwei haarsträubenden Flanken aufgefallen. Ist wohl nicht so gut drauf.

29. Minute / Spielstand 0:1

Der Dresdner Heise verdaddelt den Ball auf der linken Abwehrseite, Darmstadt reagiert schnell, Jones trifft nach Kempe-Flanke von rechts.

29. Minute / Spielstand 0:1

Tor!

24. Minute / Spielstand 0:0

Darmstadt steigt teilweise recht heftig ein. Aber so kennt man das Schuster-Team.

23. Minute / Spielstand 0:0

Dynamo macht in der defensive geschickt die Räume eng. Kein Durchkommen bislang für die "Lilien".

18. Minute / Spielstand 0:0

Dynamo bislang besser. Darmstadt will kontern, kommt auch mal bis zum Strafraum, aber dann fehlt es an Bewegung.

16. Minute / Spielstand 0:0

Schönes, schnelles Spiel bislang. Einige Fouls, vornehmlich von Darmstadt.

12. Minute / Spielstand 0:0

Großchance Dresden: Nach einem Freistoß nimmt Kone den Ball 5 m vor dem Kasten direkt - der Torwart pariert.

11. Minute / Spielstand 0:0

Was macht eigentlich Manuel Konrad? Im Hinspiel 3 Buden - und heute noch ohne Treffer! Was ist da los? ;-)

8. Minute / Spielstand 0:0

Die Zeitlupe macht es nicht eindeutig. Wir tendieren zu Foulelfmeter. Egal, ist vorbei.

7. Minute / Spielstand 0:0

Hui, Berko fällt, Dynamo will einen Elfmeter! Aber Steinhöfer hat wohl beim Tackling minimal den Ball getroffen.

7. Minute / Spielstand 0:0

Dynamo durchpflügt mit sehenswerten Kombinationen das Mittelfeld. Der vorletzte oder letzte Pass ist noch zu ungenau.

4. Minute / Spielstand 0:0

Und im Gegenzug die SGD. Der abschließende Schuss wurde abgeblockt. Temporeicher Beginn.

3. Minute / Spielstand 0:0

Der erste gute Angriff kommt von den Gästen, über die rechte Seite. Aber die Dresdner Innenverteidigung hat aufgepasst.

1. Minute / Spielstand 0:0

Es geht los!

Vor dem Spiel

6 Tore wie im Hinspiel würden uns auch heute gefallen. Über die Verteilung können wir dann aber noch mal reden.

Vor dem Spiel

Der einstige Aufstiegsheld der "Lilien" kehrte im Dezember 2017 nach Darmstadt zurück und soll den Klub zum Klassenerhalt führen.

Vor dem Spiel

Für D98-Trainer Dirk Schuster ist es eine Rückkehr nach Sachsen: Er wurde in Karl-Marx-Stadt geboren.

Vor dem Spiel

Uwe Neuhaus: "Mit der personellen Besetzung kann es keine schwache Mannschaft sein, sie können jeden schlagen."

Vor dem Spiel

Bundesliga-Absteiger Darmstadt muss befürchten durchgereicht zu werden. Die Hessen sind Vorletzter, ganze neun Punkte hinter Dresden.

Vor dem Spiel

"Wir sollten uns nicht von Wünschen und Träumen leiten lassen, sondern uns nur auf den nächsten Gegner konzentrieren", sagte Neuhaus.

Vor dem Spiel

Dynamo Dresdens Uwe Neuhaus hat vor der Zweitliga-Partie vor einer überzogenen Erwartungshaltung gewarnt.

Herzlich willkommen ...

... zum Live-Ticker aus der Dresdner Kältekammer, wo Dynamo ab 18:30 Uhr auf den SV Darmstadt trifft.