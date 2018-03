90.+3 Minute / Spielstand 0:0

Schluss! Ein leistungsgerechtes Remis, das den Auern nicht viel bringt.

90. Minute / Spielstand 0:0

Noch drei Minuten gibt es oben drauf.

85. Minute / Spielstand 0:0

Beide müssen hier den Dreier einfahren - Aue mit Blick auf den Keller, Berlin mit dem Blick nach oben.

82. Minute / Spielstand 0:0

Union wechselt Daube für Gogia ein, Bei Aue kommt Bunjaku für Köpke

81. Minute / Spielstand 0:0

Fast die Führung für Aue! Angriff über die rechte Seite, Mesenhöfer lässt prallen und Soukou schlägt aus zehn Metern übern Ball.

77. Minute / Spielstand 0:0

Rizzuto flankt von rechts und Köpke köpft aus sechs Metern - doch deutlich am Union-Kasten vorbei.

73. Minute / Spielstand 0:0

Kalig stellt Skrzybski und klärt ins Toraus. Aue kämpft weiter um jeden Ball.

70. Minute / Spielstand 0:0

Union wechselt: Fürstner geht und Hartel kommt, bei Aue geht Kvesic und Riese kommt

69. Minute / Spielstand 0:0

Männel verhindert den Rückstand! Bei einem Kopfball von Hosiner aus drei Metern fährt er die Hand aus. Starke Aktion.

68. Minute / Spielstand 0:0

Die Gäste werden mutiger und versuchen nun mehr nach vorn.

66. Minute / Spielstand 0:0

Aue zeigt sich: Nazarov zieht aus 15 Metern halblinks ab und Mesenhöler macht sich lang und hat den Ball, sonst wäre Köpke am langen Pfosten gewesen.

63. Minute / Spielstand 0:0

Wieder die Berliner: Hosiner schickt Gogia, doch beim Schuss aus 17 Metern verspringt ihm der Ball.

61. Minute / Spielstand 0:0

Erster Wechsel bei Aue: Munsy geht und Soukou kommt

60. Minute / Spielstand 0:0

Kvesic ist wieder dabei, eine Stunde ist rum und Union Berlin versucht den Druck zu erhöhen.

58. Minute / Spielstand 0:0

Kvesic hat eine Flanke von Gogia gegen den Kopf bekommen und muss behandelt werden.

55. Minute / Spielstand 0:0

Kvesic sieht die zweite Karte der Partie nach einem Foul an Prömel. Es ist seine erste in dieser Saison.

52. Minute / Spielstand 0:0

Wydra legt Hosiner und fehlt den Auern damit in einer Woche gegen Fürth.

51. Minute / Spielstand 0:0

Die Gäste stehen hinten weiter kompakt und halten die Berliner vom eigenen Kasten fern.

47. Minute / Spielstand 0:0

Beste Auer Chance: Munsy flankt von links vors Tor, dort schießt Köpke aus 24 Metern, doch Mesenhöfer hält den Ball.

46. Minute / Spielstand 0:0

Beide Mannschaften gehen die zweite Halbzeit unverändert an.

46. Minute / Spielstand 0:0

Es geht weiter in der Alten Försterei.

45. Minute / Spielstand 0:0

Halbzeit-Fazit: Berlin mit drei guten Chancen und Aue nach vorn zu schwach. Ansonsten stehen die Gäste kompakt.

45. Minute / Spielstand 0:0

Latte! Aus 16 Metern schlenzt Prömel den Ball auf die Querlatte. Nach diesem Alu-Treffer wird zur Pause gepfiffen.

43. Minute / Spielstand 0:0

Oha! Nach einem harmlosen Freistoß von Kroos verliert Männel an den Grundlinie den Ball, ist aus dem Kasten, doch Union macht nichts draus.

41. Minute / Spielstand 0:0

Nazarov versucht es mal aus 17 Metern halbrechts, doch auch das keine Gefahr für den Kasten von Union-Keeper Mesenhöler.

40. Minute / Spielstand 0:0

Aue steht bislang gut und kompakt. Zwei Großchancen gab es für Union, ansonsten keine Strafraumszenen. Aue nach vorn noch zu einfallslos.

35. Minute / Spielstand 0:0

Doch erneut keine Gefahr für das Gehäuse der Berliner.

35. Minute / Spielstand 0:0

Erster Eckball für Aue. Tiffert bringt sie von der rechten Seite.

33. Minute / Spielstand 0:0

Nazarov mal aus der Ferne, aber deutlich über den Berliner Kasten.

30. Minute / Spielstand 0:0

Bislang gab es zwei Großchancen für Union und beide Male blockten Auer die Schüsse ab. Ansonsten viel zwischen den Strafräumen los.

29. Minute / Spielstand 0:0

Munsy lässt den ersten Auer Torschuss ab: Doch seinen Versuch aus 25 Metern fängt Mesenhöler sicher.

27. Minute / Spielstand 0:0

Wieder Union: Skrzybski vollkommen frei kommt er zum Schuss aus 14 Metern halblinks, doch Kalig klärt mit dem Kopf noch vor Männel.

24. Minute / Spielstand 0:0

Bis auf eine Großchance lassen die Auer nichts zu und halten die Unioner vom Kasten fern. Doch in der Offensive passiert zu wenig.

19. Minute / Spielstand 0:0

Es ist eine intensive Partie bisher und beide Teams schenken sich keinen Zentimeter. Aue hat das Geschehen wieder beruhigt.

15. Minute / Spielstand 0:0

Erstmals die Auer vorn: Ein tiefer Ball von Nazarov in den Strafraum, doch Köpke erreicht den steilen Pass nicht.

13. Minute / Spielstand 0:0

Entlastung würde den Gästen gut tun, doch bislang sind sie nach vorn noch nicht in Erscheinung getreten.

10. Minute / Spielstand 0:0

Inzwischen geben die Hauptstädter den Ton an und hatten in der achten Minute auch eine große Chance.

8. Minute / Spielstand 0:0

Riesenglück für Aue! Berlin bricht zur Grundlinie durch Hosiner verpasste den Ball und Gogias Schuss aus acht Metern wird geblockt.

6. Minute / Spielstand 0:0

Die darauffolgende Ecke der Hausherren klären die Gäste.

6. Minute / Spielstand 0:0

Hosiner mit dem ersten Torschuss aus 16 Metern halbrechts, Aue-Keeper Männel lenkt den Ball über die Querlatte.

5. Minute / Spielstand 0:0

Die Gäste stören sehr früh und lassen die Berliner nicht in die Partie kommen. Chancen gab es noch keine.

1. Minute / Spielstand 0:0

Über 2.000 Gäste-Anhänger sind mit nach Berlin gekommen.

1. Minute / Spielstand 0:0

Der Ball im Stadion "An der alten Försterei" rollt. Anstoß für Union.

Vor dem Spiel

Die Auer Bank: Ersatzkeeper Jendrusch, Härtel, Hertner, Riese, Soukou, Bunjaku, Strauß

Vor dem Spiel

Der letzte der beiden Auer Auswärtssiege war am 19. September 2017 in Kaiserslautern (2:0). Es wird also mal wieder Zeit.

Vor dem Spiel

Für den gesperrten Fandrich rückt Kvesic in die Auer Startelf. Ansonsten das gleiche Team wie beim 1:1 in Sandhausen.

Vor dem Spiel

Aues Cheftrainer Hannes Drews fehlt bei den Köpenickern Clemens Fandrich durch eine Gelbsperre.

Vor dem Spiel

Zuletzt gab es für die Mannen aus dem Lößnitztal drei Remis und einen Sieg, dennoch kommen sie unten nicht so recht raus.

Vor dem Spiel

Mit 34 Zählern hat Union nur fünf mehr als die "Veilchen". Mit einem Dreier ihrerseits wäre wieder was nach oben drin.

Vor dem Spiel

Aue ist aktuell auf dem Relegationsrang 16 mit 29 Punkten. Mit einem Sieg würden sie den verlassen und Bochum überholen.

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie 1. FC Union Berlin gegen den FC Erzgebirge Aue.