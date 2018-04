28. Minute / Spielstand 0:1

Schindler macht es besser als Koné und trifft ins rechte untere Eck. Die kalte Dusche - Kiel führt!

26. Minute / Spielstand 0:0

Da hätte es auf Kieler Seite gefährlich werden können. Elfmeter für Kiel.

25. Minute / Spielstand 0:0

Mal schön kombiniert über die linke Seite bei Dynamo, in der Mitte kommt Benatelli zu spät, sein Schussversuch wird geblockt.

23. Minute / Spielstand 0:0

Derzeit viele Fehlerpässe, viele Zweikämpfe und eine Gelbe Karte für Dresdens Hauptmann.

20. Minute / Spielstand 0:0

Nach einer verunglückten Abwehr gibt es die erste Ecke für Kiel. Dynamo klärt aber mühelos.

18. Minute / Spielstand 0:0

Kiel ist noch nicht im Spiel. Dynamo greift früh an. Bisher sieht das alles sehr gut aus. Chancen gab es aber keine weiteren.

15. Minute / Spielstand 0:0

Starke Kombination der Schwarz- Gelben, am Ende hat aber Keeper Kronholm den Ball. Dresden macht bisher einen starken Eindruck.

13. Minute / Spielstand 0:0

Ein richtig flottes Spiel beider Teams, viele Zweikämpfe. Dynamo weiter mit mehr Ballbesitz.

8. Minute / Spielstand 0:0

Dynamo schüttelt sich, Kiel wird stärker. Die Fans lassen sich die Laune nicht vermiesen.

4. Minute / Spielstand 0:0

Was war das denn? Koné mit ganz schwachem Elfmeter, Kronholm pariert. Was für eine Chance.

4. Minute / Spielstand 0:0

Elfmeter für Dynamo!

3. Minute / Spielstand 0:0

Kreuzer bringt den Ball in den Strafraum, aber da steht keiner. Dynamo hat aber weiter den Ball.

2. Minute / Spielstand 0:0

Erster verheißungsvoller Freistoß für Dynamo. 25 Meter halbrechte Position.

Anpfiff / Spielstand 0:0

Dynamo hatte angestoßen. Jetzt rollt der Ball.

Vor dem Spiel

Das Stadion ist in Schwarz-Gelb getaucht. Gänsehaut schon vor der Partie hier. Die Hütte ist voll. Jetzt noch die Punkte.

Vor dem Spiel

Der K-Block hat sich was überlegt. Es soll eine große Choreo geben. Dynamo feiert ja den 65.

Vor dem Spiel

Unruhe gab es bei den Gästen zuletzt, weil Trainer Markus Anfang mit einem Wechsel nach Köln liebäugeln soll.

Vor dem Spiel

Kiel ist immer noch Dritter, obwohl nur zwei der letzten 16 Spiele gewonnen wurden. Aber seit fünf Spielen sind die Störche ohne Niederlage.

Vor dem Spiel

Das Hinspiel, die Dynamo-Fans werden sich mit Grauen erinnern, ging sang- und klanglos mit 0:3 verloren.

Vor dem Spiel

Und Kiel hat statistisch gesehen auch die stärkste Offensive der Liga. 54 Tore, 34 davon erzielten Ducksch, Schindler und Drexler.

Vor dem Spiel

Die Gäste aus Kiel haben übrigens in dieser Saison bisher noch nie am Sonnabend verloren. Wird also Zeit.

Vor dem Spiel

Moussa Kone ist die Lebensversicherung der Sachsen. Sechs Tore erzielte der Winter- Neuzugang in neun Spielen. Heute wäre es wichtig.

Vor dem Spiel

"Die Situation ist so schon brisant, dass jeder den Druck spürt", weiß Trainer Uwe Neuhaus.

Vor dem Spiel

Heute muss sich Dynamo endlich mal belohnen. Gegen Nürnberg und Brau8nschweig spielten die Sachsen stark, es gab aber nur einen Punkt.

Vor dem Spiel

Angesichts von nur drei Punkten Abstand auf den Relegationsplatz ist die Bedeutung der Partie gegen Holstein Kiel klar.