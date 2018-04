Live-Ticker

18. Minute / 8:12

Gelbe Karte für Mindens Rambo. Christoffer, nicht John.

18. Minute / 8:12

Magdeburg hält jetzt einen Vorsprung von vier Toren. Das wirkt bislang souverän.

16. Minute / 8:11

Gullerud trifft nach einem schönen Spielzug vom Kreis.

15. Minute / 7:10

Der bislang auffällige Michalczik verwandelt für Minden einen Siebenmeter.

13. Minute / 5:9

Weber trifft für die Gäste erstmals per Siebenmeter. Die Quote des Österreichers in dieser Saison: Rund 70 Prozent.

12. Minute / 5:8

Mindens Bilanz aus den jüngsten sechs Partien: Ein Sieg und ein Remis bei vier Niederlagen.

11. Minute / 4:8

Magdeburg baut die Führung mit einem Tempogegenstoß aus. Mindens Coach Carstens, früher auch mal beim SCM, ordnet eine Auszeit an.

10. Minute / 4:6

Bezjak trifft im zweiten Versuch für die Gäste.

9. Minute / 4:5

Michalczik bringt Minden wieder heran.

7. Minute / 3:4

28 Siege in 39 Partien - Minden ist für den SCM ein gern genommener Gegner.

6. Minute / 2:4

Nun nimmt die Partie Fahrt auf. Minden lässt sich nun auch nicht lumpen.

4. Minute / 0:2

Schon drei Paraden des SCM-Keepers Green. Der SCM trifft durch Bezjak und Musche.

2. Minute / 0:0

Zuletzt gelang ein bärenstarkes 29:23 gegen den Tabellenzweiten Flensburg.

2. Minute / 0:0

13 Bundesliga-Partien ist der SCM ungeschlagen.

1. Minute / 0:0

Es geht los.

Vor dem Spiel

Das Minimalziel heißt EHF-Cup-Platz.

Vor dem Spiel

Magdeburg könnte heute die Berliner Füchse überholen. Und man schielt auch noch auf Rang 2, der zur Champions League berechtigt.

Vor dem Spiel

Der Zwölfte trifft auf den Tabellenvierten.

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum Handball-Bundesligaspiel des SC Magdeburg in Minden.

Vor dem Spiel

