12. Minute / Spielstand 0:0

Aue agiert hier bislang sehr konzentriert und ist hellwach. Von Darmstadt ist in der Offensive bisher noch nichts zu sehen.

8. Minute / Spielstand 0:0

Aue dominiert hier in den ersten Minuten. Darmstadt hat sich zurückgezogen und lauert auf Konter.

4. Minute / Spielstand 0:0

Die Auer protestieren beim Schiedsrichter, doch der entscheidet kein Tor.

3. Minute / Spielstand 0:0

Rizzuto zieht aus halbrechter Position ab, dabei fälscht Mehlem den Ball ab, die Kugel wird von Bregerie hinter der Torlinie abgewehrt.

2. Minute / Spielstand 0:0

Ein Freistoß der Gastgeber, getreten von Kempe, wird ins Seiten-Aus geköpft.

Anpfiff

Es geht los. Darmstadt hat angestoßen.

Vor dem Spiel

Die Mannschaften kommen auf das Feld. Aue spielt in komplett in "Gold", die Gastgeber in Blau-Weiß.

Vor dem Spiel

Die Stimmung am Böllenfalltor ist bereits prächtig. Die Mannschaften werden gleich aus den Katakomben kommen.

Vor dem Spiel

Für das Duo rücken Sebastian Hertner und der nach einem Mittelfußbruch wieder genesenen Nicolai Rapp in die Startelf.

Vor dem Spiel

"Zwei Spieler, die uns sicher gut getan hätte. Wir haben einen großen Kader, jetzt muss ein anderer in die Presche springen", sagte Drews.

Vor dem Spiel

Kempe fehlt wegen einer Rot-Sperre, Kalig wegen seiner zehnten Gelben Karte.

Vor dem Spiel

Verzichten muss FCE-Coach Hannes Drews dabei auf die beiden erfahrenen Abwehrspieler Dennis Kempe und Fabian Kalig.

Vor dem Spiel

Diesen hat Greuther Fürth inne. Ein Remis reicht für Aue also nicht, sollten Braunschweig in Kiel und Fürth in Heidenheim gewinnen.

Vor dem Spiel

Der FCE hat einen Punkt Vorsprung auf Eintracht Braunschweig, das auf dem Relegationsplatz steht, und einen auf den direkten Abstiegsplatz 17.

Vor dem Spiel

Aue geht als Tabellen-15. punktgleich mit Darmstadt ins Saisonfinale. Der Bundesliga-Absteiger hat aber das deutlich bessere Torverhältnis.

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum großen Saissonfinale in der 2. Liga. Heute steigt das Abstiegs-Endspiel von Erzgebirge Aue beim SV Darmstadt 98.